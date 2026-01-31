Координатор по делам заложников Галь Хирш утверждает, что получал угрозы от Эйнав Ценгаукер

Координатор по делам заложников и пропавших без вести бригадный генерал запаса Галь Хирш в интервью программе "Патриотим" на 14-м телеканале заявил, что получал угрозы от Эйнав Ценгаукер, матери заложника Матана Ценгаукера.

"Я заявляю это со всей ответственностью: Эйнав Ценгаукер угрожала мне убийством. И это был не единичный случай", - сказал Хирш. Он также рассказал о том, что мать заложника физически напала на военнослужащую в его офисе. По словам Хирша, подвергшаяся нападению офицер "из благородства" решила тогда не подавать жалобу в полицию.

Хирш также раскритиковал поведение Эйнав Ценгаукер на встречах с премьер-министров, которая якобы просила о встрече с Нетаниягу тет-а-тет, а затем слила запись этой встречи в интернет и СМИ.

Ведущий программы "Патриотим" Инон Магаль поддержал Хирша и заявил, что такие методы ассоцируются с работой 12-го телеканала, который якобы выдает своим источникам записывающие устройства.

Эйнав Ценгаукер была одной из наиболее заметных фигур в кампании семей за возвращение заложников. Ее сын был похищен ХАМАСом 7 октября 2023 года и удерживался в Газе до октября 2025 года. Пока сын находился в руках террористов, Эйнав Ценгаукер регулярно выступала на митингах и в СМИ, требуя от правительства заключения сделки с ХАМАСом, ее заявления нередко содержали резкую критику действий властей. В 2024 году она была включена ВВС в список ста влиятельных женщин.

В декабре 2025 года в мероприятии "Усиливаем свет", организованном левым активистом Яиром Финком, она заявила, что хочет принимать участие в принятии решений. "Я бы хотела быть среди тех, кто принимает решения, но мне необходимо одно: готовность лидеров перестать смотреть только на свое эго и больше смотреть на общество. До тех пор пока здесь есть провальное руководство, которое пытается нас ослепить и уйти от ответственности, мы не будем сидеть молча и ждать выборов. Мы требуем создания государственной следственной комиссии и немедленно", – заявила Ценгаукер на мероприятии.