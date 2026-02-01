Полиция Центрального округа проводит плановые учения

По распоряжению начальника Центрального округа полиции Амира Коэна в центральных районах Израиля начались плановые учения, в ходе которых будет проверена готовность полиции к чрезвычайным ситуациям.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщает, что в округе будет наблюдаться повышенная активность полицейских и бойцов пограничной полиции. В ходе маневров отрабатывается координация действий между полицией и другими силами безопасности при реагировании на различные инциденты.

Акцент во время маневров сделан на готовность сил полиции и МАГАВ в районе "линии соприкосновения" с Палестинской автономией.

Полиция призывает граждан следовать указаниям сотрудников на местах, проявлять ответственность и воздерживаться от распространения ложных сообщений.