01 февраля 2026
Израиль

Полиция Центрального округа проводит плановые учения

Полиция
время публикации: 01 февраля 2026 г., 17:58 | последнее обновление: 01 февраля 2026 г., 17:58
Полиция Центрального округа проводит плановые учения
Пресс-служба полиции Израиля

По распоряжению начальника Центрального округа полиции Амира Коэна в центральных районах Израиля начались плановые учения, в ходе которых будет проверена готовность полиции к чрезвычайным ситуациям.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщает, что в округе будет наблюдаться повышенная активность полицейских и бойцов пограничной полиции. В ходе маневров отрабатывается координация действий между полицией и другими силами безопасности при реагировании на различные инциденты.

Акцент во время маневров сделан на готовность сил полиции и МАГАВ в районе "линии соприкосновения" с Палестинской автономией.

Полиция призывает граждан следовать указаниям сотрудников на местах, проявлять ответственность и воздерживаться от распространения ложных сообщений.

Израиль
