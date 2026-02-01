x
Израиль

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации боевика ХАМАСа, приблизившегося к израильским военным

Газа
ХАМАС
ЦАХАЛ
время публикации: 01 февраля 2026 г., 17:38 | последнее обновление: 01 февраля 2026 г., 17:38
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации боевика ХАМАСа, приблизившегося к израильским военным
Chaim Goldberg/FLASH90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что боевая группа 7-й бригады, действующая на юге сектора Газы, заметила в районе "желтой линии" группу боевиков, представлявших немедленную опасность для израильских сил.

Для устранения угрозы был открыт огонь по боевикам, один из них был ликвидирован.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа подчеркивается: израильские войска размещены в указанном районе в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня, они продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы.

