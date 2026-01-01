Поданы обвинения по делу о провозе нелегалов из ПА в Израиль через Гиват-Зеэв

Госпрокуратура Израиля подала в окружной суд Иерусалима обвинительное заключение против трех охранников, работавших на контрольно-пропускном пункте в районе Гиват-Зеэва, а также против еще двух фигурантов дела.

Охранников обвиняют в получении взяток и злоупотреблении служебными полномочиями, а других подозреваемых – в даче взяток и причастности к попыткам перевозки нелегалов из Палестинской автономии.

По данному делу обвиняются трое охранников – Фади Фарес (43 года, из Хурфейша), Абдалла Ибрагим (31 год, из Абу-Гоша) и Абдул Рахман Сейфальдин (31 год, из Абу-Гоша). Также обвинения предъявлены Ахмаду Джулани (40 лет, из Иерусалима) и Ияду Абу-Ганему (25 лет, из Тайбэ). По версии следствия, нарушения совершались в течение длительного времени на протяжении 2025 года.

Согласно обвинению, охранники систематически, за деньги, пропускали через КПП автомобили с нелегалами из ПА, обходя правила и без проведения проверки безопасности, игнорируя потенциальную угрозу. В одном из эпизодов они заранее согласовали действия: один охранник находился на посту и пропустил два автомобиля с нелегалами, получив их данные заранее от второго охранника. После пересечения КПП нелегалы попадали в Гиват-Зеэв и продолжали путь в Израиль без какого-либо контроля.

В обвинительном заключении говорится о "устойчивой и скоординированной схеме", в рамках которой заранее передавались данные автомобилей, менялись смены и позиции охраны, предпринимались действия для сокрытия преступлений и ухода от обнаружения. По данным прокуратуры, другие обвиняемые участвовали в перевозке нелегалов и передавали охранникам взятки, будучи частью этой схемы.

В ходатайстве об аресте до конца разбирательства прокуратура подчеркивает, что речь идет о длительное время действовавшей схеме незаконного ввоза нелегалов из ПА за деньги в "чувствительный период безопасности", когда Израиль ведет боевые действия на нескольких фронтах.

Схема, по версии следствия, выглядела так: после нелегального проникновения за "зеленую черту" жители ПА шли к шоссе 443 и садились в автомобили с израильскими номерными знаками, которые ждали их заранее. Эти машины затем въезжали через ворота в квартал Аган Эйлот в Гиват-Зеэве, предназначенные для местных жителей и охраняемые частными охранниками. Пропуская такие автомобили без надлежащей проверки, охранники фактически открывали нелегалам путь "вглубь" территории Израиля.

По оценке следователей, за свои "услуги" охранники получили в общей сложности десятки тысяч шекелей. Выяснилось также, что часть нелегалов, прошедших через эту схему, впоследствии были трудоустроены на разных объектах и там задержаны полицией.