Снесены нелегальные арабские магазины и строения на въезде в Ариэль
время публикации: 01 мая 2026 г., 12:36 | последнее обновление: 01 мая 2026 г., 12:43
Сотрудники Гражданского управления при поддержке служб безопасности снесли на этой неделе несколько арабских магазинов и коммерческих построек, которые были незаконно возведены на въезде в Ариэль.
Гражданское управление подчеркивает, что операция была проведена в рамках политики контроля соблюдения законов на территории зоны "С" и по распоряжению министра финансов Бецалеля Смотрича.
