Снесены нелегальные арабские магазины и строения на въезде в Ариэль

Сотрудники Гражданского управления при поддержке служб безопасности снесли на этой неделе несколько арабских магазинов и коммерческих построек, которые были незаконно возведены на въезде в Ариэль.

Гражданское управление подчеркивает, что операция была проведена в рамках политики контроля соблюдения законов на территории зоны "С" и по распоряжению министра финансов Бецалеля Смотрича.