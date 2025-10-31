Экс-заложник Максим Харкин: "Террористы написали у меня на спине "Око за око" и отправили Бен-Гвиру"

Экс-заложник Максим Харкин дал интервью программе "Увда" на 12-м телеканале, в котором рассказал о пережитом в плену, о том, как ему удалось скрыть от ХАМАСа, что он офицер ЦАХАЛа, о радиоприемнике, с помощью которого он вместе с другими заложниками слушал израильское радио.

Максим Харкин был освобожден из плена вместе с еще 19 заложниками 13 октября. Через полтора дня, еще находясь в больнице, он позвонил журналисту радиостанции "Галей ЦАХАЛ" Сефи Овадье, передачи которого заложники слушали под землей.

В интервью Максим рассказывает, что недалеко от места, где проходил фестиваль "Нова", за мгновение до того, как его схватили террористы, он выбросил военное удостоверение капитана запаса и свой мобильный телефон. Он рассказывает, что у боевика ХАМАСа, проводившего первый допрос после похищения, в руках был нож для разделки мяса, и он предупредил: "Если ты скроешь что-нибудь, если будешь молчать или начнешь врать, я тебе отрежу палец, затем другой, потом еще один". Максим тогда решил говорить, что был в армии водителем.

Харкин рассказывает, что до 8 июня 2024 года, когда ЦАХАЛу удалось освободить Ноа Аргамани, Альмога Меир-Джана, Андрея Козлова и Шломи Зива, его содержали в домах жителей Газы. Но после операции ЦАХАЛа его вместе с еще двумя заложниками спустили в туннель. Там он встретился с Эхудом Бен-Ами, Эльканой Бухбутом, Баром Куперштейном, с которыми провел долгое время. В туннелях было тесно, еды было мало, а издевательств и пыток, наоборот, много.

В марте к Максиму и другим заложникам попал сломанный радиоприемник террористов, им удалось его починить. В течение многих месяцев они слушали радиостанцию "Галей ЦАХАЛ". Так они узнали, что тысячи людей в Израиле добиваются их освобождения.

Максим рассказывает, что после каждого высказывания министра национальной безопасности Бен-Гвира, похитители на них вымещали злобу. Они угрожали, что сделают с ними то, о чем говорит Бен-Гвир. Однажды террористы написали на его спине: "Око за око" и отправили эту фотографию Бен-Гвиру.

В ответ на это интервью Итамар Бен-Гвир заявил: "Концепция, согласно которой, если мы не будем злить ХАМАС, то у нас все будет в порядке, привела нас к 7 октября. Мученики были убиты, изнасилованы, сожжены и похищены до реформы в тюрьмах. Заложников избивали, когда наши ВВС ликвидировали террористов. Их пытали, когда наши ВВС разрушали дома террористов. Кампания ХАМАСа, направленная на улучшение условий террористов в тюрьмах, не остановит меня. И сейчас я полон решимости продвигать закон о смертной казни для террористов".