01 ноября 2025
01 ноября 2025
Израиль

США рассматривают возможность привлечения Турции к урегулированию ситуации в Газе

Газа
США
ХАМАС
Израиль
время публикации: 01 ноября 2025 г., 21:29 | последнее обновление: 01 ноября 2025 г., 21:47
США рассматривают возможность привлечения Турции к урегулированию ситуации в Газе
AP Photo / Khalil Hamra

По информации телеканала "Кан-11", после того, как Израиль наложил вето на размещение в секторе Газы сил безопасности Турции, США продолжают искать способы привлечь Анкару к участию в урегулировании ситуации по Газе.

Источники в Иерусалиме сообщили телеканалу, что администрация Трампа рассматривает два варианта: размещение в Газе невооруженных сил Турции и привлечение Анкары к восстановлению сектора.

На прошлой неделе американский сайт Axios сообщал, что администрация Трампа ведет переговоры с несколькими странами о создании международных сил для развертывания в секторе Газы. Ожидается, что план, разрабатываемый Центральным командованием Вооруженных сил США (CENTCOM), будет обнародован в ближайшие недели. По информации Axios, в силы войдут подразделения палестинской полиции.

Израиль
