Бен-Гвир: "Нужно стереть ХАМАС с лица земли"

Лидер партии "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир в понедельник, 20 октября, на заседании фракции заявил: "Три года назад, когда было создано это правительство, мы согласовали с нашим дорогим главой правительства Биньямином Нетаниягу, что будет принят закон о смертной казни для террористов. Но "Ликуд" тянул и тянул и тянул. Когда началась война, Нетаниягу изобрел новую уловку – нельзя из-за заложников. Сейчас корзина уловок закончилась. Я заявляю официально – мы требуем, чтобы первым законом был закон о смертной казни для террористов. Если в течение трех недель этот закон не будет принят в первом чтении, "Оцма Иегудит" не будет следовать коалиционной дисциплине и не будем голосовать с коалицией".

"По поводу того, что произошло вчера (в Газе), все слова о цене, которую ХАМАС заплатит – это слова. Нужно стереть ХАМАС с лица земли, стереть их. Это главная цель этой войны. Это то, что обещал Нетаниягу, он должен это выполнить", – подчеркнул Бен-Гвир.