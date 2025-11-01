Американский дрон зафиксировал нападение ХАМАСа на грузовик с гуманитарной помощью. Видео

Беспилотник наблюдения MQ-9, принадлежащий Американскому гражданско-военному координационному центру (Civil-Military Coordination Center (CMCC)) в Кирьят-Гате, зафиксировал факт ограбления гуманитарной автоколонны боевиками террористической организации ХАМАС.

Согласно сообщению CMCC, ограбленный грузовик входил в состав международной гуманитарной автоколонны, направлявшейся в Хан-Юнис. Боевики ХАМАСа напали на водителя, угнали грузовик, и в относительно менее людном месте выволокли водителя (или его тело) на обочину.

После этого они уехали, захватив грузовик вместе с грузом. Состояние водителя на данный момент неизвестно, однако судя по видео, он не шевелился после того, как его бросили возле дороги, и не сопротивлялся, когда его тащили.

За последнюю неделю международные организации ежедневно доставляют в сектор Газы более 600 грузовиков с гуманитарной помощью и товарами, однако подобные нападения подрывают гуманитарные усилия. Между тем, ХАМАС продолжает утверждать, что гуманитарная помощь не доходит до нуждающихся и требует перераспределять ее через подконтрольные ХАМАСу каналы.

В американском Гражданско-военном координационном центре работают представители около 40 стран и международных организаций, участвующих в доставке гуманитарной помощи в сектор Газы и в усилиях по сохранению режима прекращения огня в секторе.