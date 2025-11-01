Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 1 ноября, температура существенно не изменится и будет выше среднесезонной. Малооблачно. Во второй половине дня усилится северный ветер на побережье Средиземного моря. В утренние часы туман на северо-западе Негева и в южной части прибрежной равнины.

В Иерусалиме – 18-31 градусов, в Тель-Авиве – 18-31, в Хайфе – 20-29, в Эйлате – 22-35, в Беэр-Шеве – 19-33, на побережье Мертвого моря – 24-34, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-28, в Ариэле – 18-33, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-34, на Голанских высотах – 19-32.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 26 градусов, высота волн – 50-130 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-восточный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В воскресенье-среду – без существенных изменений. Жарко, без осадков.