Израиль

30-летнюю годовщину убийства Рабина отметят в новом формате

Пропаганда
Тель-Авив
Акции протеста
Оппозиция
время публикации: 23 октября 2025 г., 11:50 | последнее обновление: 23 октября 2025 г., 11:50
30-летнюю годовщину убийства Рабина отметят в новом формате
Miriam Alster/Flash90

В субботу, 1 ноября, в Тель-Авиве пройдет массовая мемориальная акция по случаю 30-й годовщины убийства премьер-министра Ицхака Рабина. В мероприятии примут участие Яир Лапид, Гади Айзенкот, Яир Голан, Ципи Ливни и другие политики, преимущественно левого толка, а также множество деятелей культуры, искусства и общественных деятелей.

Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, из-за строительных работ на площади Рабина митинг пройдет в новом формате: сцену установят на месте убийства возле мемориала, а публика разместится вдоль улицы Ибн Гвироль и на соседних улицах.

Церемония начнется в 19:30 показом последней речи Рабина на огромных экранах, установленных вдоль улицы Ибн Гвироль. В момент убийства, в 21:42, будет объявлена минута молчания. Завершится вечер исполнением песни "Шир ле-Шалом" и государственного гимна "А-Тиква".

Израиль
