Беннет отказался участвовать в митинге по случаю 30-й годовщины Рабина

26 октября 2025
26 октября 2025
время публикации: 26 октября 2025 г., 21:31
7 ноября 2019 года площадь Рабина в Тель-Авиве
Tomer Neuberg/Flash90

Экс-глава правительства Нафтали Беннет отклонил приглашение на митинг в Тель-Авиве по случаю 30-й годовщины убийства премьер-министра Ицхака Рабина, сославшись на большую занятость.

По информации телеканала, на митинге выступят три лидера оппозиции – Яир Лапид, Яир Голан и Гади Айзенкот. Бенни Ганц, лидер партии "Кахоль-Лаван" на мероприятие не приглашен.

Официальный митинг памяти Рабина, в этом году состоится на горе Герцля в Иерусалиме. По информации телеканала, премьер-министр Биньямин Нетаниягу присутствовать на нем не будет.

