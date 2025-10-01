Канцелярия Нетаниягу сообщила об освобождении израильтянина, удерживаемого в Иордании

Канцелярия главы правительства Биньямина Нетаниягу сообщила, что израильский гражданин Махмуд Саламе, который около трех месяцев находился в заключении в Иордании, возвращен в Израиль и передан координатору по вопросам пленных и пропавших без вести.

Освобождение Саламе стало возможно после серии переговоров, которые велись в последние три месяца при содействии ШАБАКа, МИДа и полиции.

Освобожденный израильтянин был передан израильским властям через пограничный переход на реке Иордан.

Махмуд Саламе пройдет медицинские обследования, будет допрошен полицией и встретится со своей семьей. Обстоятельства его задержания в Иордании расследуются.