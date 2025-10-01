Задержание разыскиваемого террориста в Шхеме. Видео

30 сентября бойцы спецназа ЯМАС ("псевдоарабы" пограничной полиции), при поддержке ШАБАКа и ЦАХАЛа, задержали в лагере Балата (Шхем) разыскиваемого террориста.

Пресс-служба полиции опубликовала видеозапись этой операции.

Отмечается, что операция была проведена быстро и "бесшумно".

Сообщается, что также был задержан разыскиваемый террорист в лагере Аскар (Шхем). Его захватили "в постели". При обыске был найден пистолет.

Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.