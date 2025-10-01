Задержание разыскиваемого террориста в Шхеме. Видео
время публикации: 01 октября 2025 г., 09:20 | последнее обновление: 01 октября 2025 г., 09:30
30 сентября бойцы спецназа ЯМАС ("псевдоарабы" пограничной полиции), при поддержке ШАБАКа и ЦАХАЛа, задержали в лагере Балата (Шхем) разыскиваемого террориста.
Пресс-служба полиции опубликовала видеозапись этой операции.
Отмечается, что операция была проведена быстро и "бесшумно".
Сообщается, что также был задержан разыскиваемый террорист в лагере Аскар (Шхем). Его захватили "в постели". При обыске был найден пистолет.
Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.