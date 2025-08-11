СМИ: министр стратегического планирования Дермер намерен уйти в отставку

Как сообщает Reuters"Исраэль а-Йом", министр стратегического планирования Рон Дермер, входящий в ближайшее окружение главы правительства Биньямина Нетаниягу, намерен в ближайшие месяцы выйти из кабинета и завершить политическую карьеру.

Согласно высокопоставленным источникам в правительстве, Дермер счел свою миссию выполненной после американо-израильского удара по объектам иранской ядерной программы. Между ним и Нетаниягу в последние время возникли разногласия по вопросу о ведении переговоров с ХАМАСом.

В то же время Новостная редакция 14-го телеканала

утверждает, что окончательное решение еще не принято, и в основе лежат причины личного характера.

Дермер, в прошлом – посол Израиля в США, возглавлял израильскую делегацию на непрямых переговорах с ХАМАСом. Помимо этого, он неоднократно встречался с представителями нового сирийского режима.