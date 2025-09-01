Недалеко от поселка Земер в ДТП пострадали велосипедист и водитель машины
время публикации: 01 сентября 2025 г., 00:57 | последнее обновление: 01 сентября 2025 г., 00:57
На 574-й трассе, недалеко от мошава Земер, произошла авария с участием легкового автомобиля и электровелосипеда. В этой аварии серьезные травмы получили и велосипедист и водитель машины.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 34 лет), ехавший на электровелосипеде, доставлен в больницу в тяжелом состоянии, водитель машины (примерно 26 лет) – в состоянии средней тяжести.
Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.
