Покупка Ханийей дома в Омере спровоцировала скандал

Жители престижного поселка Омер недалеко от Беэр-Шевы выражают острое недовольство по поводу сделки по продаже недвижимости, в рамках которой владелец одного из домов поселка продал его покупателю по имени Алаа Ханийя.

В поселковом чате в WhatsApp эта новость вызвала волну критики, возмущения и страхов по поводу связей нового жителя с террористической организацией ХАМАС.

Покупатель – совладелец и директор завода по производству изделий из пластмассы в Димоне – утверждает, что не имеет никакого отношения к семье ликвидированного Израилем лидера ХАМАСа Исмаила Ханийи.

По его словам, он решил перебраться в Омер, чтобы обеспечить своим детям более качественное образование.

Напомним, что в Израиле действительно живут родственники Исмаила Ханийи, включая родственников первой линии. Так, Сабах аль-Салам Ханийя, сестра террориста, проживает в бедуинской деревне Тель-Шева. На данный момент против нее ведется судебный процесс по обвинению в поддержке террора и подстрекательстве.

По данным обвинительного заключения, Сабах аль-Салам Ханийя – уроженка Газы, которая является жительницей и гражданкой Государства Израиль. После "черной субботы" 7 октября 2023 года, когда тысячи боевиков ХАМАСа, "Исламского джихада" и "беспартийные" жители сектора Газы ворвались на территорию Израиля, где убили свыше 1400 человек и захватили в плен свыше 200 человек, сестра Исмаила Ханийи активно поддерживала террористов и рассылала поздравления и посты в поддержку террора.

В частности, 9 октября ранним утром она разослала 95 различным людям из своего контакт-листа в мессенджере WhatsApp со своего мобильного телефона записи в поддержку осуществленной террористами бойни (напомним, по состоянию на 9 октября в некоторых районах Израиля все еще шли бои, ХАМАС продолжал массированные обстрелы израильской территории ракетами, похищенные заложники были разделены в секторе Газы по различным тайникам). В этих записях на арабском языке Салах аль-Салам Ханийя выражала солидарность с террористами и с ХАМАСом.