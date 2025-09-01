Полиция в Эйлате задействовала несовершеннолетнего "агента", который помог в открытии четырех дел
время публикации: 01 сентября 2025 г., 17:30 | последнее обновление: 01 сентября 2025 г., 17:30
Полиция Эйлата задействовала "агента"-подростка для проверки соблюдения торговыми точками запрета на продажу алкоголя несовершеннолетним. В четырех киосках агенту удалось приобрести спиртное без предъявления удостоверения личности. В полиции отмечают, что были проверены торговые точки в различных районах города и в большинстве из них "агента" отказались обслужить.
Хозяева этих заведений были вызваны в полицию, в отношении торговых точек впущен административный запрет на работу в течение пяти дней.
В полиции подчеркивают: продажа алкоголя несовершеннолетним является уголовным преступлением и будет пресекаться.
Ссылки по теме