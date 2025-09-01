Действия ЦАХАЛа в Газе: отчет за последние несколько дней. Видео

Силы ЦАХАЛа продолжают действовать на всей территории сектора Газы, уничтожая инфраструктуру ХАМАСа и других группировок.

Силы 99-й дивизии действуют на севере сектора Газы. За последние 24 часа артиллерийская 990-я бригада атаковала несколько наблюдательных пунктов. 7-я бригада нанесла удар по зданию, откуда по израильским военным были выпущены две противотанковые ракеты, потерь в рядах ЦАХАЛа нет.

Силы 162-й дивизии продолжают вести боевые действия на севере Газы. 215-я артиллерийская бригада уничтожила камеру, которую боевики использовали для наблюдения за силами ЦАХАЛа. Ранее бойцы бригады "Гивати" в районе Джабалии ликвидировали ряд боевиков, подземные бункеры и заложенные мины.

На юге сектора Газа силы 188-й бригады и бригады "Голани" (36-я дивизия) уничтожили террористов и подземные объекты.