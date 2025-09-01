x
01 сентября 2025
|
последняя новость: 11:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 сентября 2025
|
01 сентября 2025
|
последняя новость: 11:02
01 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ уничтожил в Хан-Юнисе 8 км туннелей. Видео

Война "Железные мечи"
Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 01 сентября 2025 г., 10:00 | последнее обновление: 01 сентября 2025 г., 10:01
ЦАХАЛ уничтожил в Хан-Юнисе 8 км туннелей. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы бригады "Кфир" (36-я дивизия) продолжают действовать в Хан-Юнисе. За последние несколько дней были ликвидированы десятки террористов и уничтожены подземные туннели общей протяженностью около 8 километров.

В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что некоторые из ликвидированных террористов принимали участие в нападении на Израиль 7 октября 2023 года.

Для проведения операций по подрыву туннелей был задействован инженерный спецназ "Яалом". Кроме того, были разрушены многие постройки в рамках расширения "оси Маген Оз", разделяющей восточную и западную части Хан-Юниса.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 сентября 2025

696-й день войны: удары по целям в Газе и Ливане