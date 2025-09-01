ЦАХАЛ уничтожил в Хан-Юнисе 8 км туннелей. Видео
время публикации: 01 сентября 2025 г., 10:00 | последнее обновление: 01 сентября 2025 г., 10:01
Силы бригады "Кфир" (36-я дивизия) продолжают действовать в Хан-Юнисе. За последние несколько дней были ликвидированы десятки террористов и уничтожены подземные туннели общей протяженностью около 8 километров.
В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что некоторые из ликвидированных террористов принимали участие в нападении на Израиль 7 октября 2023 года.
Для проведения операций по подрыву туннелей был задействован инженерный спецназ "Яалом". Кроме того, были разрушены многие постройки в рамках расширения "оси Маген Оз", разделяющей восточную и западную части Хан-Юниса.
