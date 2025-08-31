Полиция напоминает: важные правила, которые необходимо выполнять 1 сентября

В понедельник, 1 сентября, в школах и детских садах по всей стране начнется новый учебный год, и более двух миллионов детей вернутся к учебе.

Тысячи полицейских, бойцов пограничной полиции и добровольцев будут размещены с раннего утра в районе учебных заведений по всему Израилю, чтобы обеспечивать безопасность школьников и родителей, поддерживать общественный порядок и регулировать движение.

В полиции просят выполнять ряд рекомендаций:

– В связи с ситуацией в сфере безопасности важно прислушиваться к указаниям Командования тыла,

– при любом чрезвычайном происшествии или подозрении обращайтесь в полицию по телефону 100,

– выберите вместе с детьми безопасный маршрут в школу, объясните им, какие опасности могут встретиться на пути и какие правила важно соблюдать,

– детям младше девяти лет самостоятельно переходить дорогу нельзя,

– будьте крайне осторожны во время вождения транспорта возле школ, замедляйте движение возле пешеходных переходов и уступайте дорогу пешеходам,

– в конце поездки убедитесь, что никто из детей не забыт в автомобиле,

– следите за тем, чтобы дети во время поездки были пристегнуты ремнями безопасности,

– высаживайте детей из машины рядом с тротуаром или на отмеченных участках "поцелуй и езжай".