Полиция напоминает: важные правила, которые необходимо выполнять 1 сентября
В понедельник, 1 сентября, в школах и детских садах по всей стране начнется новый учебный год, и более двух миллионов детей вернутся к учебе.
Тысячи полицейских, бойцов пограничной полиции и добровольцев будут размещены с раннего утра в районе учебных заведений по всему Израилю, чтобы обеспечивать безопасность школьников и родителей, поддерживать общественный порядок и регулировать движение.
В полиции просят выполнять ряд рекомендаций:
– В связи с ситуацией в сфере безопасности важно прислушиваться к указаниям Командования тыла,
– при любом чрезвычайном происшествии или подозрении обращайтесь в полицию по телефону 100,
– выберите вместе с детьми безопасный маршрут в школу, объясните им, какие опасности могут встретиться на пути и какие правила важно соблюдать,
– детям младше девяти лет самостоятельно переходить дорогу нельзя,
– будьте крайне осторожны во время вождения транспорта возле школ, замедляйте движение возле пешеходных переходов и уступайте дорогу пешеходам,
– в конце поездки убедитесь, что никто из детей не забыт в автомобиле,
– следите за тем, чтобы дети во время поездки были пристегнуты ремнями безопасности,
– высаживайте детей из машины рядом с тротуаром или на отмеченных участках "поцелуй и езжай".