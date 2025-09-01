x
01 сентября 2025
01 сентября 2025
01 сентября 2025
последняя новость: 17:01
01 сентября 2025
Израиль

Мужчина на инвалидной мотоколяске врезался в дерево, он в тяжелом состоянии

время публикации: 01 сентября 2025 г., 16:39
Мужчина на инвалидной мотоколяске врезался в дерево, он в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи по округу Ярден поступило сообщение о мужчине, который пострадал в результате аварии инвалидной мотоколяски неподалеку от Эйн-Кинии.

Прибывшие на место происшествие медики обнаружили пострадавшего, мужчину в возрасте около 60 лет, лежащим на обочине дороги, у него была тяжелая черепно-мозговая травма.

Оказав мужчине неотложную помощь, включающую наркоз и подключение к ИВЛ, медики вызвали спасательный вертолет МАДА для эвакуации пострадавшего в больницу. Мужчина находится в тяжелом и нестабильном состоянии.

