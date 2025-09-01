x
Израиль

Полиция просит начать расследование против бывшего министра юстиции Аелет Шакед

время публикации: 01 сентября 2025 г., 21:02 | последнее обновление: 01 сентября 2025 г., 21:06
Tomer Neuberg/Flash90

Глава следственного управления полиции Боаз Блат обратился к юридической советнице правительства Гали Баарав-Миаре с просьбой разрешить расследование в отношении бывшего министра юстиции Аелет Шакед по делу о назначении судьи Эйтана Оренштейна председателем окружного суда Тель-Авива.

Соответствующее назначение было сделано около десяти лет назад, и в отношении судьи Орентшейна идет расследование по подозрению в даче взятки бывшему главы коллегии адвокатов Эфи Наве. В полиции полагают, что Шакед назначила Оренштейна на высокий пост, руководствуясь посторонними соображениями.

Как сообщает "Сругим", сама Аелет Шакед, комментируя эти претензии, заявила, что решение о назначении судьи Оренштейна было не ее единоличным, а совместным с возглавляющей тогда Верховный суд судьей Мирьям Наор. Назначение Оренштейна было поддержано также комиссией по назначениям, включая Ицхака Амита и других высопоставленных чиновников, и это решение было единодушным и профессиональным.

