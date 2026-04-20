Водитель, сбивший Александра Волиха и Марину Сегали, признан виновным в "пьяном вождении"

Верховный суд удовлетворил апелляцию прокуратуры на решение окружного суда в Хайфе и признал Абебе Абту из Хайфы виновным в причинении смерти по легкомыслию и в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии, в результате чего погибли Александр Волих и Марина Сегали. Авария произошла в январе 2024 года, когда Абта внезапно направил свой грузовик в сторону разделительного островка, на котором стояли из-за неисправности своего автомобиля Волих и Сегали.

Окружной суд в Хайфе ранее оправдал Абту по обвинению в причинении смерти по легкомыслию и вождении в состоянии опьянения, признав его виновным только в причинении смерти по неосторожности. Прокуратура подала апелляцию на этот вердикт.

В апелляции было указано, что окружной суд ошибся, приняв версию Абты о том, что он употребил алкоголь уже после аварии, при этом сам Абебе Абта предпочел не давать показания в суде. По мнению прокуратуры, речь идет о внесудебном заявлении, которое не может использоваться в его пользу, и поэтому на нем нельзя основывать разумное сомнение.

Также утверждалось, что эта версия не согласуется с научными доказательствами, прежде всего с заключением эксперта, который установил, что высокий уровень алкоголя, обнаруженный в его крови, не может объясняться употреблением после аварии, а значит, Абта пил алкоголь до того, как сел за руль.

Верховный суд принял позицию прокуратуры и постановил, что в приговоре была допущена существенная юридическая ошибка, и что нельзя принимать версию Абты, которая не была проверена перекрестным допросом. Также было установлено, что совокупность доказательств, включая аномально высокую концентрацию алкоголя, впечатления полицейских и характер вождения, приводит к выводу, что Абта управлял автомобилем в состоянии опьянения.