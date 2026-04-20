В ДТП на Голанских высотах погибли два человека

Возле озера Биркат-Рам на Голанских высотах водитель не справился с управлением, и автомобиль перевернулся.

Как сообщила пресс-служба "Маген Давид Адом", вызов поступил в диспетчерский центр в 15:44. Прибывшие на место медики обнаружили перевернутый автомобиль со значительными повреждениями кузова. Один из пострадавших был зажат внутри машины, второй находился рядом. У обоих были зафиксированы тяжелые множественные травмы, не совместимые с жизнью. Парамедики констатировали смерть на месте.