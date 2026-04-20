Семь офицеров секретных подразделений обвиняются во взяточничестве и отмывании денег

Государственная прокуратура подала в суд Центрального округа в Лоде обвинительное заключение против семи обвиняемых в получении взяток, хищении, совершенным должностным лицом, отмывании денег, воспрепятствовании правосудию, налоговых нарушениях и других преступлениях. Обвиняемые – офицеры секретных подразделений ЦАХАЛа, а объем изъятых средств превышает 50 миллионов шекелей.

Согласно обвинительному заключению, обвиняемые совершали преступления в рамках своей службы в качестве офицеров в секретных подразделениях ЦАХАЛа и полиции Израиля. Полиция указывает, что в ходе расследования были задержаны для допроса несколько офицеров, служащих в оперативных подразделениях ЦАХАЛа и полиции Израиля, а также несколько гражданских лиц и житель Восточного Иерусалима. Все они подозреваются в причастности к преступлениям против безопасности государства, и некоторые из обвиняемых использовали свои должности, статус и полномочия ради денежной выгоды.

В течение последних месяцев, в течение прошедшего года, они злоупотребляли своим служебным положением и полномочиями, присваивая незаконно деньги и имущество на общую сумму в десятки миллионов шекелей. Полученные взятки и похищенные средства большинство обвиняемых отмывали через криптовалюты.

В ходе расследования были изъяты криптокошельки и наличные средства на общую сумму более 50 миллионов шекелей. После того как часть обвиняемых узнала о начале расследования и задержании одного из фигурантов, трое из них предприняли действия по уничтожению доказательств с целью воспрепятствовать следствию.

Обвинительное заключение стало результатом совместного расследования, проведенного Общей службой безопасности (ШАБАК), следственным подразделением полиции, военной полицией и отделом по расследованию преступлений полицейских (МАХАШ).

Одновременно с подачей обвинительного заключения прокуратура обратилась в суд с просьбой оставить под стражей четырех обвиняемых до окончания судебного процесса, а в отношении еще трех – установить ограничительные условия до завершения разбирательства.