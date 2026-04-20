Израиль

Источники: ночью БПЛА ЦАХАЛа атаковали цели в Газе, есть убитый и раненые

время публикации: 20 апреля 2026 г., 06:45 | последнее обновление: 20 апреля 2026 г., 07:05
Пресс-служба ЦАХАЛа

Источники в Газе сообщают, что в ночь на 20 апреля ЦАХАЛ нанес серию ударов по целям в секторе. Заявлено об одном убитом и нескольких раненых.

Сообщается, что БПЛА ЦАХАЛа атаковал цель в Аль-Бурейдже, в центре сектора. Один убитый, один раненый.

Ранее БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по цели на 17-й кольцевой развязке в районе Аш-Шифа на западе города Газа. Трое раненых.

Кроме того, артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели на востоке Хан-Юниса, на юге сектора, и в Аль-Бурейдже, в центре сектора.

