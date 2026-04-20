Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 20 апреля, температура еще немного понизится и будет ниже среднесезонной. Облачно. Ожидаются слабые дожди, преимущественно на севере страны.

В Иерусалиме – 10-18 градусов, в Тель-Авиве – 17-20, в Хайфе – 15-20, в Эйлате – 19-29, в Беэр-Шеве – 14-22, на побережье Мертвого моря – 18-28, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-21, в Ариэле – 12-19, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-21, на Голанских высотах – 12-20.

Температура воды на Средиземном море 20 градусов, высота волн 90-170 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

Во вторник-воскресенье – температура без существенных изменений.