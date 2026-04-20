Израиль

ЦАХАЛ: в районе школы в Байт-Уммаре обнаружен тайник с взрывными устройствами

Иудея и Самария
время публикации: 20 апреля 2026 г., 09:04 | последнее обновление: 20 апреля 2026 г., 09:09
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что силы безопасности обнаружили и уничтожили тайник со взрывными устройствами в районе школы в деревне Байт-Уммар, в Иудее (территория Палестинской автономии).

По данным армии, эти боеприпасы принадлежали террористам, которые около двух недель назад бросали самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью в сторону поселка Кармей-Цур в Эционе. Тогда обошлось без пострадавших.

После того инцидента в ходе бригадной операции сил бригады "Эцион" были задержаны двое подозреваемых. Они переданы для дальнейшего допроса в ШАБАК.

Согласно сообщению ЦАХАЛа, именно в результате этого расследования военнослужащие и бойцы пограничной полиции Иудеи и Самарии накануне обнаружили склад взрывных устройств, спрятанный в районе школы в Байт-Уммаре, к северу от Хеврона.

В ЦАХАЛе также уточнили, что при уничтожении найденного тайника ущерб школьной инфраструктуре причинен не был.

927-й день войны: перемирие в Ливане, действия в Газе, операции в Иудее и Самарии