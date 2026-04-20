Глава МИД Саар: "Около 30 терактов и покушений на израильских дипломатов за два года"

В министерстве иностранных дел 20 апреля прошла церемония памяти павших сотрудников ведомства. На мероприятии присутствовали семьи погибших, руководство и сотрудники МИДа, представитель дипломатического корпуса – посол Гватемалы Ева Атцум Арéвало де Москосо, а также другие приглашенные гости. Перед началом церемонии министр Саар встретился и пообщался с семьями павших.

Саара на церемонии заявил: "С 7 октября 2023 года наши дипломаты находятся на передовой больше, чем когда-либо. За последние два с половиной года против наших посольств и дипломатов по всему миру было совершено около 30 терактов и попыток их совершения. С начала операции "Рев льва" мы противостоим этой мутной волне с еще большей силой. Иранский террористический режим пытался и пытается нанести удар по Израилю, в том числе по его представителям по всему миру, сея хаос и террор повсеместно. В Объединенных Арабских Эмиратах иранским режимом были предприняты две попытки атаковать наших людей: с помощью заминированного беспилотника и силами еще одной террористической ячейки. Только за последние недели произошел теракт вблизи представительства в Турции и возникла угроза посольству в Лондоне. Волна терактов и покушений – это очередной этап в ведущейся против нас кампании. Ее масштаб несопоставим ни с одним другим конфликтом или войной, происходящими сегодня в мире между государствами".

Глава МИДа добавил: "Израиль – это не только страна, подвергающаяся самым массированным военным атакам, но и наиболее атакуемое государство на политической арене. Современный антисемитизм подпитывается ядовитой и токсичной подстрекательской кампанией против Израиля, государства еврейского народа. Наши дипломаты стоят на этой передовой, настоящем дипломатическом фронте. В этом году мы выбрали путь дипломатического активизма: инициировали такие прорывные шаги, как признание и установление отношений с Сомалилендом, открытие трех новых посольств и расширение наших связей в мире. Мы добились мощного импульса в признании иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией в 44 странах, и это далеко не всё".