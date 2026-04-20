"Мосад" раскрыл планы КСИР по терактам против израильтян за рубежом, в том числе в Азербайджане

"Мосад", ЦАХАЛ и общая служба безопасности (ШАБАК) опубликовали совместное заявление, в котором впервые раскрыли тайный террористический механизм "Корпуса стражей исламской революции", предназначенный для нападений на высокопоставленных израильских деятелей и стратегические объекты в Израиле и за рубежом.

В заявлении говорится, что раскрытие этой структуры стало возможным на фоне серии ударов ВВС ЦАХАЛа в ходе операции "Рычание льва" (февраль-апрель 2026 года), в результате которых были ликвидированы высокопоставленные фигуры и ключевые участники этого механизма, а также благодаря интенсивной работе "Мосада" и его партнеров в структурах безопасности и правоохранительных органах разных стран.

Согласно заявлению, несколько недель назад в Азербайджане была предотвращена деятельность террористической сети, готовившей нападение на стратегический объект – нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, проходящий через Грузию и Турцию, а также на ряд еврейских объектов в стране, включая посольство Израиля, синагогу в Баку и лидеров еврейской общины. Азербайджанские власти задержали членов оперативной ячейки, у которых были обнаружены ввезенные в страну дроны-камикадзе и осколочные взрывные устройства. По данным израильских служб, группа по указанию кураторов из Ирана вела сбор информации о целях, включая наружное наблюдение и фотофиксацию.

В совместном сообщении сказано, что во главе этого тайного механизма стоял Рахман Макадам, одновременно возглавлявший отдел специальных операций 4000 в разведывательной организации КСИР. Этот отдел, по версии израильской стороны, отвечает за продвижение и координацию терактов за пределами Ирана против израильских и западных целей, а также за попытки контрабанды современных вооружений в Израиль. Утверждается, что деятельность отдела велась с ведома и по указанию главы разведывательной организации КСИР Маджида Хадеми, который, как заявляет ЦАХАЛ, также был ликвидирован в ходе операции "Рычание льва".

По данным израильских спецслужб, под руководством Макадама в последние годы велась вербовка и подготовка террористических активистов в Иране и за его пределами для сбора разведданных о высокопоставленных израильских политиках, представителях израильского силового сообщества, военных объектах, портах и израильских судах в Израиле и за рубежом. Ключевым оперативником этой структуры назван Мохсен Сури, который, согласно заявлению, играл центральную роль в ее деятельности и также был ликвидирован в ходе войны ударом ВВС ЦАХАЛа по объекту, где он находился вместе с другими представителями КСИР.

Отдельно в заявлении упомянут еще один офицер КСИР – Мехди Йеха-Дехкан, известный под прозвищем "Доктор". По данным израильской стороны, он руководил террористической деятельностью в Азербайджане и уже фигурировал в январе 2026 года после ареста в Турции оперативной сети, которая, как утверждается, по его указанию занималась переброской дронов-камикадзе из Ирана в Турцию, а затем на Кипр, а также собирала информацию об американской авиабазе Инджирлик в Адане. В заявлении напоминается, что ранее уже раскрывались попытки сбора данных о западных базах, в том числе в ходе операции "Народ как лев" (июнь 2025), когда были задержаны азербайджанские граждане, подозреваемые в сборе информации об израильских целях и военных базах на Кипре и Крите.