20 апреля 2026
Израиль

Задержаны двое жителей центра Израиля, подозреваемых в работе на иранскую разведку

время публикации: 20 апреля 2026 г., 09:10 | последнее обновление: 20 апреля 2026 г., 09:18
Задержаны двое жителей центра Израиля по подозрению в работе на иранскую разведку
Пресс-служба полиции Израиля

ШАБАК и полиция задержали двух граждан Израиля – 19-летнего Шагая Хайка из Нес-Ционы и 21-летнего Асафа Шитритa Бейт-Оведа – по подозрению в контактах с иранскими разведывательными структурами и выполнении заданий по их указанию. В понедельник, 20 апреля, в окружной суд Лода должен быть подан обвинительный акт против обоих подозреваемых.

Согласно материалам следствия, Шагай Хайк был задержан в марте 2026 года. По данным ШАБАКа, в течение нескольких месяцев он поддерживал связь с иранским агентом через интернет, передал ему свои личные данные и сведения о членах своей семьи. В ходе расследования также выяснилось, что Хайк согласился пройти подготовку в одной из арабских стран, а также получил задание подыскивать других людей для выполнения поручений иранской стороны.

В сообщении подчеркивается, что в период этих контактов члены семьи Хайка получали прямые угрозы со стороны иранского агента, однако, несмотря на это, подозреваемый продолжал поддерживать с ним связь. Кроме того, на допросе Шагай Хайк признался, что привлек к выполнению одного из заданий своего знакомого – Асафа Шитрита, после чего тот также был задержан и допрошен ШАБАКом.

