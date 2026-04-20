20 апреля 2026
последняя новость: 11:24
20 апреля 2026
20 апреля 2026
последняя новость: 11:24
20 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

День памяти павших: сегодня вечером и завтра прозвучат траурные сирены

время публикации: 20 апреля 2026 г., 10:50 | последнее обновление: 20 апреля 2026 г., 10:54
День памяти павших: сегодня вечером и завтра прозвучат траурные сирены
В преддверии Дня памяти павших в войнах Израиля и жертв террористических актов Командование тыла напоминает: сегодня вечером и завтра будут включены траурные сирены.

В понедельник, 20 апреля, в 20:00 прозвучит траурная сирена продолжительностью одну минуту. Во вторник, 21 апреля, в 11:00 прозвучит траурная сирена продолжительностью две минуты.

В случае реальной чрезвычайной ситуации будет включена прерывистая сирена (нарастающий и спадающий сигнал), а инструкции будут опубликованы на платформах Командования тыла.

