День памяти павших: сегодня вечером и завтра прозвучат траурные сирены
время публикации: 20 апреля 2026 г., 10:50 | последнее обновление: 20 апреля 2026 г., 10:54
В преддверии Дня памяти павших в войнах Израиля и жертв террористических актов Командование тыла напоминает: сегодня вечером и завтра будут включены траурные сирены.
В понедельник, 20 апреля, в 20:00 прозвучит траурная сирена продолжительностью одну минуту. Во вторник, 21 апреля, в 11:00 прозвучит траурная сирена продолжительностью две минуты.
В случае реальной чрезвычайной ситуации будет включена прерывистая сирена (нарастающий и спадающий сигнал), а инструкции будут опубликованы на платформах Командования тыла.
