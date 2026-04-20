x
20 апреля 2026
|
последняя новость: 11:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Walla: Нетаниягу намерен назначить бывшего гендиректора минфина главой СНБ

Назначения
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 20 апреля 2026 г., 10:28 | последнее обновление: 20 апреля 2026 г., 10:36
Yonatan Sindel/Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу беседовал в последние недели с несколькими кандидатами на должность главы Совета по национальной безопасности.

Как сообщает на портале Walla журналист Иегуда Шлезингер со ссылкой на высокопоставленные источники в "Ликуде", главным кандидатом на должность является Илан Ром, бывший генеральный директор министерства финансов.

Ром 25 лет работал в службе внешней разведки "Мосад и закончил карьеру в звании аналогичном званию бригадного генерала в ЦАХАЛе. За годы службы он дважды становился лауреатом премии за вклад в оборону Израиля и получил знак отличия "Мосада".

После ухода из "Мосада" Ром занимал должность генерального директора регионального совета Мате-Биньямин.

В марте 2025 года был назначен на должность гендиректор минфина, в марте 2026 года неожиданно объявило о решении покинуть должность.

Напомним, что в октябре 2025 года премьер-министр Нетаниягу уволил с должности главу Совета по национальной безопасности Цахи Анегби. С тех пор эта должность является вакантной. Исполняющим обязанности главы СНБ является Гиль Райх.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 марта 2026

Гендиректор министерства финансов объявил об уходе в отставку