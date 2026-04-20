Walla: Нетаниягу намерен назначить бывшего гендиректора минфина главой СНБ

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу беседовал в последние недели с несколькими кандидатами на должность главы Совета по национальной безопасности.

Как сообщает на портале Walla журналист Иегуда Шлезингер со ссылкой на высокопоставленные источники в "Ликуде", главным кандидатом на должность является Илан Ром, бывший генеральный директор министерства финансов.

Ром 25 лет работал в службе внешней разведки "Мосад и закончил карьеру в звании аналогичном званию бригадного генерала в ЦАХАЛе. За годы службы он дважды становился лауреатом премии за вклад в оборону Израиля и получил знак отличия "Мосада".

После ухода из "Мосада" Ром занимал должность генерального директора регионального совета Мате-Биньямин.

В марте 2025 года был назначен на должность гендиректор минфина, в марте 2026 года неожиданно объявило о решении покинуть должность.

Напомним, что в октябре 2025 года премьер-министр Нетаниягу уволил с должности главу Совета по национальной безопасности Цахи Анегби. С тех пор эта должность является вакантной. Исполняющим обязанности главы СНБ является Гиль Райх.