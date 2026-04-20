День памяти в Израиле. По всей стране прозвучала первая траурная сирена
время публикации: 20 апреля 2026 г., 20:01 | последнее обновление: 20 апреля 2026 г., 20:01
В 20:00 по всей стране прозвучала одноминутная траурная сирена, после которой началась церемония зажжения поминальной свечи у Стены Плача в Иерусалиме с участием президента, министра обороны и начальника Генштаба ЦАХАЛа.
Повторная сирена Дня памяти прозвучит 21 апреля в 11:00, ее продолжительность – две минуты. После чего состоится церемония на горе Герцля в Иерусалиме.
