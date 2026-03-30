30 марта 2026
Гендиректор министерства финансов объявил об уходе в отставку

время публикации: 30 марта 2026 г., 09:54 | последнее обновление: 30 марта 2026 г., 09:54
Генеральный директор министерства финансов Илан Ром объявил об уходе в отставку. Он объявил об этом на следующий день после утверждения проекта государственного бюджета на 2026 год.

"Мне выпала честь внести свой вклад в продвижение целей и задач государства в этот непростой период, и быть частью гигантских экономических процессов. Я благодарю министра финансов Бецалеля Смотрича за доверие, а работников министерства за сотрудничество", - говорится в письме гендиректора, уходящего в отставку.

Ром покидает должность всего через год после того, как был назначен на нее. Назначение сопровождалось критикой, однако министр финансов настоял на назначении именно Илана Рома, который, со своей стороны, заявлял, что намерен оставаться в должности гендиректора минфина длительное время. Илан Ром – второй гендиректор минфина, который уходит в отставку с начала нынешней каденции. Первым был Шломи Хайзлер.

