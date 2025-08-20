Подробности боестолкновения в Хан-Юнисе: уничтожены 10 террористов, ранены трое бойцов

ЦАХАЛ сообщает подробности боевого столкновения с террористами, атаковавшими пост Армии обороны Израиля в районе Хан-Юниса. По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, более 15 террористов провели комбинированную атаку с применением противотанковых средств и пулеметов.

Несколько террористов проникли в укрепление размещенных в данном районе бойцов батальона "Нахшон" бригады "Кфир". Бойцы ЦАХАЛа в перестрелке сумели ликвидировать около 10 вооруженных террористов, в ходе перестрелки военнослужащие также навели на боевиков ВВС.

Инцидент все еще не завершен: в районе Хан-Юниса продолжается выслеживание и уничтожение террористов.

В результате обстрела боец 90-го батальона "Нахшон" бригады "Кфир" получил тяжелые ранения, еще двое военнослужащих ранены легко. Раненые были эвакуированы в больницу.