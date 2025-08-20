Змееяд с деформированными конечностями проходит лечение в больнице при "Сафари"

В больницу для диких животных при рамат-ганском зоопарке "Сафари" был доставлен орел змееяд – хищная птица семейства ястребиных, которую передали из товарищества "В защиту диких животных" – "Ле-маан хайот бар". Змееяда отловили в районе ручья Шило, поскольку птица вела себя "подозрительно".

Никакого криминала, уточняют в "Сафари", просто поведение орла было нетипичным для змееядов. В ходе обследования специалисты выяснили, что орел страдает от деформаций колена и берцовой кости.

Эти травмы могут негативно повлиять на его шансы выживания и размножения в природе, поэтому сейчас в "Сафари" проверяют, способен ли змееяд нормально летать, и главное – охотиться. Лишь в этом случае птица будет готова вернуться в дикую природу с поврежденной лапой.

К сожалению, пока попытки не увенчались успехом, поэтому пока орел помещен в большой и тихий летный вольер с тремя другими змееядами – птицы служат друг другу наставниками и обмениваются опытом.