Израиль

Полиция закрыла ночной клуб, который не доложил о поссорившихся "на романтической почве" посетителях

Полиция
время публикации: 20 августа 2025 г., 17:30 | последнее обновление: 20 августа 2025 г., 17:54
Пресс-служба полиции Израиля

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что 15 августа женщина подала жалобу на то, что подверглась нападению рядом с клубом. В ходе расследования выяснилось, что незадолго до инцидента в клубе произошел скандал между супругами и еще одной посетительницей, по всей видимости, на романтической почве. Охранники выдворили из клуба всех участников конфликта, не сообщив об этом в полицию, как требуют правила.

На улице конфликт разгорелся с новой силой и перерос в "гонку на автомобилях", в ходе которой подозреваемая преднамеренно врезалась в машину подательницы жалобы, повредив ее.

Подозреваемая задержана полицией.

Начальник отделения полиции в Кирьят-Малахе после беседы с владельцем клуба подписал административный указ о ее закрытии на 30 дней.

