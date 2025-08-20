Полиция закрыла ночной клуб, который не доложил о поссорившихся "на романтической почве" посетителях
Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что 15 августа женщина подала жалобу на то, что подверглась нападению рядом с клубом. В ходе расследования выяснилось, что незадолго до инцидента в клубе произошел скандал между супругами и еще одной посетительницей, по всей видимости, на романтической почве. Охранники выдворили из клуба всех участников конфликта, не сообщив об этом в полицию, как требуют правила.
На улице конфликт разгорелся с новой силой и перерос в "гонку на автомобилях", в ходе которой подозреваемая преднамеренно врезалась в машину подательницы жалобы, повредив ее.
Подозреваемая задержана полицией.
Начальник отделения полиции в Кирьят-Малахе после беседы с владельцем клуба подписал административный указ о ее закрытии на 30 дней.