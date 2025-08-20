Учительницу из Петах-Тиквы уволили за секс с двумя учениками в присутствии третьего

Преподавательница английского языка из Петах-Тиквы была уволена за интимные отношения с двумя учениками 17-летнего возраста в присутствии третьего ученика.

Как сообщает новостная служба "Кан", 43-летняя учительница была уволена по решению дисциплинарного суда госслужащих, ее обвинили в неподобающем поведении и в злоупотреблении доверием.

Женщина призналась в том, что она вступила в половую связь с двумя 17-летними учениками, в то время как третий ученик наблюдал за ними. Суд постановил, что речь идет о крайне серьезном правонарушении, которое подрывает доверие родителей учащихся, доверивших своих детей учителям.

В решении дисциплинарного суда также сказано, что учительница в будущем не сможет работать в министерстве образования, и в ближайшие восемь лет ей запрещено работать на любой должности в государственных структурах, включающей работу с молодежью или несовершеннолетними.