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Израиль

Лесной пожар возле поселка Шорашим, идет эвакуация людей из домов

Пожары
время публикации: 20 июля 2026 г., 17:08 | последнее обновление: 20 июля 2026 г., 17:08
Лесной пожар возле поселка Шорашим, идет эвакуация людей из домов
Пресс-служба "Кабаут ве-Ацала"

Пожарные расчеты Центральной Галилеи ведут борьбу с природным пожаром, возникшим к югу от населенного пункта Шорашим, расположенного к юго-западу от Кармиэля в региональном совете Мисгав.

После поступления сообщения в диспетчерскую службу 102 к месту происшествия были направлены шесть пожарных расчетов. По прибытии они обнаружили обширный фронт огня, который быстро распространяется под воздействием сильного ветра и сложного рельефа местности.

Из-за высокой скорости распространения пожара и опасений его дальнейшего разрастания к тушению привлечены пожарные самолеты. Они работают совместно с наземными силами, чтобы остановить продвижение огня, сократить площадь возгорания и не допустить распространения пламени на соседние районы.

По сообщению СМИ, началась эвакуация людей из домов "первой линии".

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