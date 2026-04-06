Израиль

В Хайфе продолжаются поиски четырех пропавших без вести после ракетного удара

Хайфа
Война с Ираном
время публикации: 06 апреля 2026 г., 02:16 | последнее обновление: 06 апреля 2026 г., 02:22
AP Photo/Ariel Schalit

Пожарно-спасательная служба сообщила, что в Хайфе продолжается операция по поиску и извлечению четырех пропавших без вести на месте прямого попадания ракеты.

Из-за сложности завалов и опасений по поводу устойчивости здания к работам подключена национальная спецгруппа "Лехава" – подразделение по особо сложным спасательным операциям.

На месте также работают бригады "Хеврат хашмаль", задействована тяжелая инженерная техника.

Ранее генеральный инспектор полиции Дани Леви, прибывший на место падения иранской ракеты в Хайфе, заявил, что существуют опасения о наличии неразорвавшегося боеприпаса под завалами частично обрушившегося здания. В качестве меры предосторожности эвакуированы жильцы нескольких соседних домов, на месте работают полицейские саперы. Из-за предполагаемого неразорвавшегося боеприпаса спасатели вынуждены действовать с особой осторожностью.

По данным израильских СМИ, что среди пропавших без вести – пожилая супружеская пара, их 40-летний сын и сиделка.

Ранее служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передавала, что в результате обстрела и обрушения дома в Хайфе были ранены не менее четырех человек, один из раненых (мужчина 82 лет) в тяжелом состоянии. Еще трое ранены легко. Четырем людям потребовалась медицинская помощь для выхода из шокового состояния. Среди раненых – 10-месячный ребенок, получивший легкую травму головы.

