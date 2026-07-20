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Израиль

Пять членов Совета по высшему образованию объявили об уходе в отставку

Кнессет
Правительство
Университеты
время публикации: 20 июля 2026 г., 12:46 | последнее обновление: 20 июля 2026 г., 12:55
Инициатор проекта, депутат Лимор Сон Хар-Мелех
Chaim Goldberg/Flash90

Пять членов Совета по высшему образованию объявили об уходе в отставку в знак протеста против утверждения закона о праве на учебу при гендерном разделении на второй и третьей степенях в вузах Израиля.

После вступления в силу их решения подать в отставку Совет не сможет собираться и функционировать, так как для этого необходим кворум — не менее 19 человек. После увольнения протестующих в составе Совета остались 14 человек.

Как сообщает "Кан", среди подавших в отставку — профессор Марсель Махлуф из Техниона, профессор Джихад а-Сана из университета имени Бен-Гуриона в Негеве, профессор Лия Лаор из Академического центра Левински-Вингейт и профессор Идит Тшува из Еврейского университета. Пятый подавший в отставку — Моше Вигдор, представитель общественности в Совете.

"Утверждение закона, являющееся само по себе беспрецедентным вмешательством в независимость работы Совета, нанесет тяжелый удар по основным ценностям, на которых состоялось высшее образование в Израиле", — говорится в письме об увольнении, которое члены Совета подали президенту Израиля Ицхаку Герцогу.

Израиль
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