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Израиль

59-летний житель Бат-Яма арестован за сексуализированное насилие в отношении своих внучек

Дети
Сексуальное насилие
Бат-Ям
время публикации: 20 июля 2026 г., 15:41 | последнее обновление: 20 июля 2026 г., 15:41
59-летний житель Бат-Яма арестован за сексуализированное насилие в отношении своих внучек
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции Бат-Яма задержали жителя города за сексуализированное насилие в отношении его несовершеннолетних внучек. По завершении расследования против подозреваемого, 59-летнего жителя Бат-Яма, поданы предварительные обвинения, в ближайшие дни в суд будет представлено обвинительное заключение.

Следствию удалось установить несколько эпизодов насилия в отношении девочек, их дед утверждал, что таким образом "готовит их к взрослой жизни". После получения жалобы в отношении подозреваемого было начато расследование, собраны улики и допрошены несколько человек.

12 июля подозреваемый был задержан для допроса, по завершении допроса его поместили под стражу. Суд несколько раз продлевал срок его предварительного ареста, и одновременно с подачей обвинительного заключения прокуратура будет просить оставить его под стражей до завершения судебных разбирательств.

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