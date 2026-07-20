59-летний житель Бат-Яма арестован за сексуализированное насилие в отношении своих внучек

Сотрудники полиции Бат-Яма задержали жителя города за сексуализированное насилие в отношении его несовершеннолетних внучек. По завершении расследования против подозреваемого, 59-летнего жителя Бат-Яма, поданы предварительные обвинения, в ближайшие дни в суд будет представлено обвинительное заключение.

Следствию удалось установить несколько эпизодов насилия в отношении девочек, их дед утверждал, что таким образом "готовит их к взрослой жизни". После получения жалобы в отношении подозреваемого было начато расследование, собраны улики и допрошены несколько человек.

12 июля подозреваемый был задержан для допроса, по завершении допроса его поместили под стражу. Суд несколько раз продлевал срок его предварительного ареста, и одновременно с подачей обвинительного заключения прокуратура будет просить оставить его под стражей до завершения судебных разбирательств.