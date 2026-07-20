Блэкаут в Иерусалиме, нет света в Кнессете и правительственном городке

В районе правительственного квартала в Иерусалиме (Кирьят а-Мемшала) произошло масштабное отключение электроэнергии. По одной из версий, причиной блэкаута стало повреждение кабеля высокого напряжения, случайно причиненного во время монтажных работ.

Света нет в самом Кнессете, в расположенном напротив министерстве финансов, министерстве социального обеспечения, министерстве алии и интеграции, министерстве главы правительства и других учреждениях.

Как сообщает "Сругим", хотя Кнессет находится на каникулах, работа в парламентском комплексе продолжается.

Утром на территорию были доставлены модульные офисы Центральной избирательной комиссии. Не исключено, что отключение связано с работами по их установке рядом со зданием Кнессета.

Представители Электрической компании ("Хеврат Хашмаль") сообщили: "Во время работ, выполнявшихся частным подрядчиком на территории комплекса Кнессета, предположительно был поврежден кабель высокого напряжения, что привело к повреждению объектов электросетевой инфраструктуры в этом районе. В результате было прекращено электроснабжение Кнессета, министерства финансов и других зданий в районе правительственного квартала Иерусалима".

Бригады техников "Хеврат Хашмаль" выехали на место для выявления повреждения и ремонта инфраструктуры. Обстоятельства происшествия устанавливаются.