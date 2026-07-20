Суд оставил несовершеннолетнего обвиняемого в убийстве Иману Залки под арестом

Окружной суд Центрального округа в Лоде удовлетворил ходатайство прокуратуры и постановил оставить под стражей до окончания судебного разбирательства несовершеннолетнего, обвиняемого в убийстве Иману Залки.

Суд постановил, что на данном этапе имеются достаточные предварительные доказательства, подтверждающие обвинения, изложенные в обвинительном заключении.

Напомним, 22 апреля во время Дня независимости в пиццерию в Петах-Тикве вошла группа подростков: они шумели, толкали друг друга и брызгали на посетителей "снежным" спреем из баллончиков. Залка попросил их прекратить беспокоить посетителей, подростки начали агрессивно пререкаться, и Залка попросил их уйти.

Однако на этом все не закончилось. Около часа ночи Иману Биньямин Залка завершил работу, закрыл филиал пиццерии и собирался идти домой. Подростки поджидали его. Они напали на Залку, тот пытался защищаться, и тогда его ударили ножом в ногу, пробив бедренную артерию, после чего сбежали с места преступления.

Иману потерял много крови, был госпитализирован в больницу "Бейлинсон" в критическом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но вскоре 21-летний Иману Биньямин Залка скончался от полученных ран.