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Израиль

Суд оставил несовершеннолетнего обвиняемого в убийстве Иману Залки под арестом

Суд
Убийства
время публикации: 20 июля 2026 г., 14:43 | последнее обновление: 20 июля 2026 г., 14:43
Суд оставил несовершеннолетнего обвиняемого в убийстве Иману Залки под арестом
Liron Moldovan/Flash90

Окружной суд Центрального округа в Лоде удовлетворил ходатайство прокуратуры и постановил оставить под стражей до окончания судебного разбирательства несовершеннолетнего, обвиняемого в убийстве Иману Залки.

Суд постановил, что на данном этапе имеются достаточные предварительные доказательства, подтверждающие обвинения, изложенные в обвинительном заключении.

Напомним, 22 апреля во время Дня независимости в пиццерию в Петах-Тикве вошла группа подростков: они шумели, толкали друг друга и брызгали на посетителей "снежным" спреем из баллончиков. Залка попросил их прекратить беспокоить посетителей, подростки начали агрессивно пререкаться, и Залка попросил их уйти.

Однако на этом все не закончилось. Около часа ночи Иману Биньямин Залка завершил работу, закрыл филиал пиццерии и собирался идти домой. Подростки поджидали его. Они напали на Залку, тот пытался защищаться, и тогда его ударили ножом в ногу, пробив бедренную артерию, после чего сбежали с места преступления.

Иману потерял много крови, был госпитализирован в больницу "Бейлинсон" в критическом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но вскоре 21-летний Иману Биньямин Залка скончался от полученных ран.

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