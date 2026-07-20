Полиция сообщила об аресте троих человек по делу о взрыве машины в Кирьят-Хаиме
время публикации: 20 июля 2026 г., 14:12 | последнее обновление: 20 июля 2026 г., 14:12
Полиция сообщает о новом этапе расследования взрыва автомобиля в Кирьят-Хаиме, в результате которого 30 июня погиб Рабия Абу-Хейкал.
В ходе расследования были проведены различные оперативные мероприятия, а также собраны вещественные доказательства и иные материалы. Задержаны трое подозреваемых в причастности к взрыву автомобиля.
С учетом потребностей следствия и собранных материалов суд удовлетворил ходатайство полиции и продлил срок содержания подозреваемых под стражей до 27 июля 2026 года.
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