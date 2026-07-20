x
20 июля 2026
|
последняя новость: 15:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
20 июля 2026
|
20 июля 2026
|
последняя новость: 15:34
20 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Полиция сообщила об аресте троих человек по делу о взрыве машины в Кирьят-Хаиме

Убийства
Расследование
Хайфа
время публикации: 20 июля 2026 г., 14:12 | последнее обновление: 20 июля 2026 г., 14:12
На месте взрыве машины в Кирьят-Хаиме
Пресс-служба МАДА

Полиция сообщает о новом этапе расследования взрыва автомобиля в Кирьят-Хаиме, в результате которого 30 июня погиб Рабия Абу-Хейкал.

В ходе расследования были проведены различные оперативные мероприятия, а также собраны вещественные доказательства и иные материалы. Задержаны трое подозреваемых в причастности к взрыву автомобиля.

С учетом потребностей следствия и собранных материалов суд удовлетворил ходатайство полиции и продлил срок содержания подозреваемых под стражей до 27 июля 2026 года.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 июля 2026

В Нешер вызваны полицейские саперы для проверки предмета, похожего на взрывное устройство
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 июня 2026

В результате взрыва автомобиля в Хайфе погиб мужчина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 июня 2026

Поступили первые сообщения о взрыве автомобиля в Хайфе