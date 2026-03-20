ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию пресс-секретаря КСИР Али Мохаммада Наини

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила факт ликвидации официального представителя "Корпуса стражей исламской революции" Али Мохаммада Наини. Он был убит в ночь на пятницу в ходе точечной операции ВВС Израиля по наводке АМАНа.

На протяжении многих лет Наини занимал ряд должностей в сфере пропаганды и официальных коммуникаций, а в последние два года был главным распространителем пропаганды "Корпуса стражей исламской революции".

В рамках своей должности он распространял террористическую пропаганду организации среди ее прокси по всему Ближнему Востоку с целью влиять на них и продвигать террористические действия против Государства Израиль на различных аренах.

Ликвидация Наини пополняет ряд ликвидаций десятков высокопоставленных представителей режима, уничтоженных в ходе операции, подчеркивает пресс-служба ЦАХАЛа.