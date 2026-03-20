последняя новость: 11:23
Израиль

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию пресс-секретаря КСИР Али Мохаммада Наини

время публикации: 20 марта 2026 г., 11:23 | последнее обновление: 20 марта 2026 г., 11:27
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию пресс-секретаря КСИР Али Мохаммада Наини
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила факт ликвидации официального представителя "Корпуса стражей исламской революции" Али Мохаммада Наини. Он был убит в ночь на пятницу в ходе точечной операции ВВС Израиля по наводке АМАНа.

На протяжении многих лет Наини занимал ряд должностей в сфере пропаганды и официальных коммуникаций, а в последние два года был главным распространителем пропаганды "Корпуса стражей исламской революции".

В рамках своей должности он распространял террористическую пропаганду организации среди ее прокси по всему Ближнему Востоку с целью влиять на них и продвигать террористические действия против Государства Израиль на различных аренах.

Ликвидация Наини пополняет ряд ликвидаций десятков высокопоставленных представителей режима, уничтоженных в ходе операции, подчеркивает пресс-служба ЦАХАЛа.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 марта 2026

21-й день войны "Рычание льва": атаки из Ирана и Ливана, удары по Тегерану и Парчину