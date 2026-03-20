Суд отклонил иск вдовы погибшего 7/10 о возврате расходов за кремацию мужа

Суд в Иерусалиме отклонил иск вдовы жителя одного из кибуцев у границы с Газой, убитого во время резни 7 октября 2023 года, против Ведомства национального страхования с требованием возместить расходы на кремацию мужа в размере 13900 шекелей, проведенную через организацию "Але Шалехет" согласно его последней воле.

Истица утверждала, что Закон о компенсациях пострадавшим от враждебных действий направлен на защиту интересов жертв и что понятие "погребение" следует толковать расширительно, включая в него кремацию. По ее мнению, отказ в финансировании представляет собой дискриминацию по религиозному признаку и нарушает свободу совести. Она также ссылалась на решения Верховного суда, согласно которым кремация в Израиле не запрещена и не противоречит публичному интересу.

Представители государства, в свою очередь, настаивали на том, что закон регулирует исключительно захоронение в земле и не предусматривает финансирования кремации. По мнению ответчика, вдове следует обратиться в законодательный орган с требованием изменить закон, а суд не вправе рассматривать данный иск.

Судья Ами Ротман постановил, что несмотря на отсутствие законодательного запрета кремации в Израиле, суд не вправе создавать "судебное законодательство из ничего" и предписывать выплаты без соответствующих полномочий от законодателя.

Следует отметить, что данное дело было одним из семи аналогичных исков, поданных родственниками жертв резни 7 октября с требованием обязать "Битуах Леуми" финансировать расходы на кремацию. По шести из семи дел стороны пришли к мировому соглашению. Истица по данному конкретному делу добивалась принципиального решения вопроса о том, обязан ли "Битуах Леуми" возмещать расходы на кремацию, когда действующее законодательство оперирует термином "погребение".

В службе юридической помощи министерства юстиции, представляющей вдову в рамках бесплатной правовой поддержки семьям жертв 7 октября, заявили о намерении оспорить иск в вышестоящей инстанции.