Тревоги около границы с Ливаном, ракетный обстрел и проникновение БПЛА
время публикации: 20 марта 2026 г., 23:03 | последнее обновление: 20 марта 2026 г., 23:31
В 23:01 20 марта в поселке Маргалиот, около границы с Ливаном, прозвучала тревога "Цева адом". Зафиксирован ракетный обстрел.
В 23:14 тревога на северо-западе Израиля, в районе границы с Ливаном. Зафиксировано проникновение БПЛА. Беспилотник был перехвачен.
В 23:18 снова тревога в Кирьят-Шмоне и окрестностях. Ракетный обстрел.
В 23:30 снова тревога на северо-западе Израиля, в районе границы с Ливаном. Зафиксировано проникновение БПЛА.