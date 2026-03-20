Тревоги около границы с Ливаном, ракетный обстрел и проникновение БПЛА

В 23:01 20 марта в поселке Маргалиот, около границы с Ливаном, прозвучала тревога "Цева адом". Зафиксирован ракетный обстрел.

В 23:14 тревога на северо-западе Израиля, в районе границы с Ливаном. Зафиксировано проникновение БПЛА. Беспилотник был перехвачен.

В 23:18 снова тревога в Кирьят-Шмоне и окрестностях. Ракетный обстрел.

В 23:30 снова тревога на северо-западе Израиля, в районе границы с Ливаном. Зафиксировано проникновение БПЛА.